فيديو مستهجن .. مضاربة جماعية بين شباب وفتيات بمنتزه في محايل

المواطن - محايل عسير

اندلعت مضاربة جماعية بين مجموعة من الشباب والنساء، أمس الخميس، بمنتزه مطل البلدية في محافظة محايل عسير.

وأظهر مقطع فيديو، تجمع مجموعة من الشباب والنساء وحدوث مشاجرة واشتباك بالأيدي بينھم، وسط محاولات من بعض الحاضرين لفض المنازعة.

ولم يُعرف السبب الذي دفع المتنزھين إلى الدخول في اشتباكات، كما لم ترد معلومات من مصادر رسمية توضح ملابسات أو تفاصيل المقطع المتداول.

يذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “المواطن” دقة تحديد توقيت نشوب المضاربة أو أسبابها.