فيديو مستهجن .. مواطن يعتدي على سائق باص طالبات جامعة نورة

المواطن - الرياض

اعتدى مواطن، صباح اليوم الخميس، على سائق باص “هندي الجنسية ” لطالبات جامعة الأميرة نورة، بالصفع على الوجه كما وجه له السباب.

وأظهر الفيديو المستهجن المواطن وهو يوجه حديثه إلى السائق: “أنت كلب وحيوان.. أنت تبغي تموت أنا ما أبغي أموت”، حيث يبدو أن السائق كان يسير بسرعة عالية دفعت المواطن للنزول والتشاجر معه بهذا الشكل الصادم.

وأظهر المقطع رفض الطالبات للفعلة، وطالبن الرجل باتقاء الله وعدم الاعتداء على السائق.

وبحسب شهود عيان، كان الطريق في الرياض مزدحماً ولا يوجد شيء يستدعي هذا الغضب من جانب المواطن السعودي، وحتى لو أخطأ السائق فلا يجب أن تكون هذه هي الطريقة في التعامل.

ووصفوا الموقف بأنه “همجي”، ويجب التصدي له لأن هناك قانوناً يحكم المملكة، ولو أساء السائق أو أخطأ فيتم عقابه بالقانون وليس بـ”الذراع”.

#اعتداء_على_سائق_باص_طالبات اليوم بالصباح احد الذكور اللي مايخاف الله اعتدى بالضرب ( كفوف) على سواق باص الجامعه سائق هندي وانواع الشتم بدون سبب يذكر وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن يستقوي على الضعيف #الرياض #جامعة_الامام #جامعة_نورة #سائق pic.twitter.com/RsLapoGzSt — T. (@t_alsio) September 13, 2018