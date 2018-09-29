فيديو وصور.. تسونامي زلزال إندونيسيا يحصد 384 قتيلاً

المواطن - متابعة

قالت السلطات الإندونيسية: إن عدد قتلى زلزال وأمواج تسونامي على جزيرة سولاويسي ارتفع يوم السبت إلى 384 قتيلاً إذ جرفت الأمواج الضخمة أعداداً كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وكان زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي، أمس الجمعة،

وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو إثر الزلزال العنيف الذي أدى إلى تدمير مبانٍ ودفع السكان لمغادرة منازلهم.

وأكد رئيس وكالة رصد الزلازل والتسونامي رحمات تريونو أن تسونامي وقع في بالو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال.

وضرب الزلزال وسط جزيرة سولاويسي على عمق 10 كيلومترات، حسبما أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

وحذرت السلطات الإندونيسية من أن حصيلة القتلى قد ترتفع بسرعة في ظل وجود عشرات السكان تحت أنقاض المباني والمنازل والفنادق والمستشفيات التي دمرها الزلزال.

وقال مسؤول إندونيسي: “نعتقد أن العشرات أو المئات لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض. المركز التجاري الرئيسي في بالو انهار وفندق روا روا انهار وكان فيه 80 غرفة، من بينها 76 غرفة مشغولة”.

وتقع إندونيسيا في منطقة “حلقة النار” في المحيط الهادئ وتكثر فيها الزلازل.

وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفاً في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.

