فيديو .. ولي العهد يزور الشيخ سعد بن ناصر الشثري بمنزله في الطائف

فيديو .. ولي العهد يزور الشيخ سعد بن ناصر الشثري بمنزله في الطائف

2018/09/23
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس السبت، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري بمنزله في الطائف.

وفي وقت سابق أمس  رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 


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