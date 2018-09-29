فيديو يحبس الأنفاس.. تسلق واجهة مبنى لإنقاذ طفل

المواطن - متابعة

أقدم رجل على عمل بطولي؛ بتسلق واجهة مبنى لإنقاذ طفل عمره عامان تدلى من نافذة الطابق الثالث لمدة 20 دقيقة، بعد أن علق عنقه في القضبان الأمنية.

والحادث وقع في مدينة تشوهاى في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية، حيث أظهر مقطع فيديو عدة أشخاص يحملون ملاءة بالأسفل لالتقاطه حال سقوطه.

وتسلق الرجل الذي يدعى سو تيانوانج إلى الطابق الثاني بيديه العاريتين وهو يحمل الصبي أعلى ذراعيه، ليمكن رجال الإطفاء، من قطع القضبان الأمنية وإعادة الصبي إلى المنزل.