فيديو يُوثق شابًّا يستعرض على دراجة نارية بمكة.. خطر على الطريق

المواطن - مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو شابًّا يقود دراجة نارية على طريق الھدا، وھو واقف عليھا ويؤدي استعراضات خطيرة تهدد حياته وحياة المارة.

وأبان المقطع الشاب وھو يقف مستقيمًا على دراجته النارية التي كان ينزل بھا على طريق الھدا بمنحنياته الخطرة وھو يتراقص ويستعرض مھاراته.

وطالب الكثير من متداولي المقطع تدخل الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تهدد حياة الآخرين.