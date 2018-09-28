فيرنانديز .. والهدف الرابع أمام القادسية

المواطن - مروة نبيل

يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، التشيلي روني فيرنانديز لكسر صيامه التهديفي خلال مباراة القادسية اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتاد روني فيرنانديز على التسجيل في القادسية خلال المباريات السابقة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه هز شباك الفريق القدساوي 3 مرات من قبل، وهو ما لم يفعله المهاجم التشيلي ضد أي فريق آخر في البطولة المحلية.

وسجل نجم نادي الفيحاء، روني فيرنانديز أول أهدافه في شباك القادسية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وأحرز روني فيرنانديز صاحب الـ27 عامًا، هدفين في شباك القادسية خلال مباراة الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفيحاء بثنائية نظيفة.

وتعد شبكة فريق الهلال ثاني أكثر الشباك التي نجح روني فيرنانديز في التسجيل فيها، حيث أحرز ثنائية في مرماه، فيما لم ينجح في إحراز أكثر من هدف واحد في الفرق الأخرى التي تمكن من هز شباكها.

وتوج روني فيرنانديز بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برصيد 13 هدفًا، إلا أنه يُعاني من سوء حظ هذا الموسم، حيث لم يُسجل أي هدف حتى الآن.