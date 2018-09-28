فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون حساب عبر العالم

المواطن - الرياض

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك خرقًا أمنيًّا أثر على 50 مليون حساب عبر العالم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أحد القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) أنه بصدد حذف حساب مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وذكرت شبكة بلومبيرج أن هاكر تايواني يدعى تشانج تشي-يوان أعلن عبر صفحته على فيسبوك أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد القادم على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرج في بث حي أمام آلاف المتابعين.