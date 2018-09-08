فيسبوك ووتش أحدث أسلحة عملاق التواصل الاجتماعي لمواجهة يوتيوب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أول أسلحته لمواجهة هيمنة المنصة الإلكترونية الأولى في العالم لتشغيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، يوتيوب، على هذا القطاع الحيوي من مستخدمي الشبكة العنكبوتية.

وأطلق فيسبوك منصة جديدة لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، لتكون متاحة إلى جميع أنحاء العالم، بعد أن ظلت على مدار عام مضى حكرًا على مستخدميها في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقًا لموقع ذا ستار.

ووفقًا لضوابط العمل في موقع فيسبوك ووتش الجديد، فإن صناع المحتوى المرئي المسموع سيحصلون على عائد 55% من أرباح الإعلانات، في حين سيحصل فيسبوك على نسبة 45%.

وتجري الشركة العالمية المالكة لعدد من التطبيقات أشهرها واتساب وإنستجرام، محادثات مع شبكات التلفزيون لإنتاج محتويات أصلية للعرض على المنصة الإلكترونية.

ويقول فيسبوك، الذي لديه مليارا مستخدم في جميع أنحاء العالم: إنه يريد جعل مشاهدة الفيديو أكثر تخصيصًا وتشجيع العائلات والأصدقاء على مشاهدة المحتوى ومناقشته معًا.

ويحتوي الموقع الجديد لفيسبوك على إمكانية توجيه المستخدمين لضوابط العمل، بالإضافة إلى الألعاب، والتي يعول عليها الموقع في جذب مستخدمين جدد.

ويراهن فيسبوك على نجاح المنصة التكنولوجية العملاقة لتكون الوجهة الرئيسية لراغبي مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو على الإنترنت.