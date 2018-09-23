فيسبوك يبتكر جهازًا للدردشة يرصد مستخدميه في كافة أوضاعهم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يُخطط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإطلاق جهاز ذكي جديد يمكن وضعه في المنزل لمراقبة شخص ما أو رصد تحركات بشكل مستمر.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الجهاز الذي يخطط فيسبوك لطرحه قد يأتي مزودًا بكاميرا يمكنها التعرف على أشخاص مختلفين، بالإضافة إلى قدراتها على تتبع تحركات الأشخاص في جميع أنحاء الغرفة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التقارير الإعلامية حول الجهاز الذكي القادم من فيسبوك على مدار العام، ظهرت خطة لإنتاج هذا الجهاز لفترة وجيزة، ثم تم تعليقها وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد تقرير جديد أن الشركة ستطلق جهاز الدردشة المرئية “Portal” في أقرب وقت الأسبوع القادم، والذي سيعتمد على رصد مرئي وسمعي للدردشة.

يذكر أن فيسبوك كان قد أطلق الشهر الماضي منصة جديدة لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، لتكون متاحة إلى جميع أنحاء العالم، بعد أن ظلت على مدار عام مضى حكرًا على مستخدميها في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقًا لموقع ذا ستار.

ووفقًا لضوابط العمل في موقع فيسبوك ووتش الجديد، فإن صناع المحتوى المرئي المسموع سيحصلون على عائد 55٪ من أرباح الإعلانات، في حين سيحصل فيسبوك على نسبة 45٪.

ويعمل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر وفقًا لخطة تطوير موسعة في الوقت الحالي، تهدف إلى علاج بعض المشكلات الفنية التي هزت عرشه بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.