فيسبوك يتسبب في سجن لاجئ عراقي بأمريكا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

لم يفقد اللاجئ العراقي فارس عدنان علي، البالغ من العمر 34 عاماً، الأمل في الحصول على الإفراج بعد قضائه لأكثر من 14 شهراً في سجون مدينة شيربورن بولاية مينيسوتا الأمريكية، خاصة بعد أن فشلت السلطات في توجيه اتهامات محدودة له.

وسلطت صحيفة ستار تربيون الأمريكية الضوءَ على حالة اللاجئ العراقي، والذي أكدت أنه يلتمس الحصول على الإفراج من السلطات في ولاية مينيسوتا خلال الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك قضية ضده منذ القبض عليه في مايو عام 2017 حتى الآن.

فارس واجه خلال العام الماضي تأجيل إجراءات الترحيل من الولايات المتحدة، حيث رفض مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI عملية الترحيل، خاصة وأنه كان يتولى مهام التحقيق مع اللاجئ العراقي.

ووفقاً لأوراق المحكمة، فإن اعتقال فارس جاء بعد يوم واحد من زعمه أنه كذب على اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حول نشاطه في وسائل الإعلام الاجتماعية، وذلك بعد أن استندت السلطات الأمريكية إلى كون فارس كان ضمن قوات النخبة في الجيش العراقي.

وحسب ما جاء في طلب مذكرة تفتيش فيدرالية قدمها أحد موظفي مكتب التحقيقات في العام الماضي، فقد تضمن هذا النشاط نشر صور لقافلة من مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا، وهم يدخلون إلى مدينة ليبية في عام 2015.

وكانت ثاني الأدلة التي استندت إليها السلطات لوضع فارس تحت مراقبتها، نشره صورة على حسابه في فيسبوك لأماكن الأسلحة التي يمتلكها التنظيم الإرهابي في العراق، وهي إحدى المواد التي تنتشر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي.