فيسبوك يلغي ترجمة عنصرية مسيئة بحق أقلية الروهينغا

المواطن - وكالات

ألغى موقع فيسبوك خاصية كانت تسمح للمستخدمين بترجمة المشاركات والتعليقات المنشورة باللغة البورمية، بعد تقرير أوضح أن الخاصية ينتج عنها ترجمة غريبة.

ووثق تقرير استقصائي كيف أخفق موقع فيسبوك في جهود مكافحة المشاركات التي تتضمن خطاب كراهية باللغة البورمية بحق المسلمين الروهينغا، وفقا لـ”رويترز”.

وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ميانمار على مدى العام المنصرم بسبب حملة أمنية شنها الجيش وأعمال عنف عرقية. وقال محققون تابعون للأمم المتحدة في أواخر أغسطس إن فيسبوك كان “أداة مفيدة لمن يريدون نشر الكراهية” ضد الأقلية المسلمة هناك.

كما أظهر تقرير رويترز أن خاصية الترجمة في الموقع من تلك اللغة معيبة. واستشهد التقرير بمشاركة مناهضة للروهينغا قالت باللغة البورمية “اقتلوا كل (الكالارز) الذين ترونهم في ميانمار.. لا ينبغي ترك أي منهم حياً” وكالار هي كلمة مهينة بالبورمية تستخدم للإشارة للروهينغا. وترجمت الخاصية المتاحة على فيسبوك الجملة إلى الإنجليزية على أنها “لا يجب أن يكون هناك قوس قزح في ميانمار”.

وعثر تقرير رويترز على أكثر من ألف مثال على خطابات كراهية على فيسبوك، بما شمل وصف الروهينغا ومسلمين آخرين بأنهم “كلاب وديدان ومغتصبون ويجب أن يكونوا طعامًا للخنازير”، ومشاركات تحث أيضاً على إطلاق الرصاص عليهم أو التخلص منهم.

وتمنع قواعد فيسبوك بشكل محدد الهجوم على مجموعات عرقية بأي “خطاب عنيف أو مهين” أو تشبيههم بالحيوانات.