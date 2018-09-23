فيصل بن بندر من قصر الحكم: هنا انطلقت أرقى وحدة في التاريخ

المواطن - الرياض

زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، مساء اليوم الأحد، فعالية “جولة في قصر الحكم”، التي تنظمها هيئة تطوير مدينة الرياض بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ88 للعام الرابع على التوالي في منطقة قصر الحكم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام أعرب عن سروره بمشاركة الأهالي احتفالهم باليوم الوطني في فعالية جولة في قصر الحكم، والإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية في عامها الرابع من مختلف سكان وزوار مدينة الرياض.

وقال فيصل بن بندر: نفخر بأبنائنا الذين شرّفونا هذه الأيام بزيارة قصر الحكم، هذا المعلم الذي انطلقت منه مسيرة التوحيد لهذه البلاد، والتي كانت أفضل وأرقى وحدة شهدها التاريخ الحديث على هذه الأرض المباركة، مستذكرين في هذه المناسبة الغالية بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ورجاله- رحمهم الله- الذين أسسوا هذه الوحدة على منهج سليم، وواضح، ونحن نسير بعون الله تعالى على هذا النهج تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن “فعالية جولة في قصر الحكم” شهدت هذا العام، إقبالًا كبيرًا بلغ أكثر من 80 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع وأطيافه، مشيدًا بالجهود الكبيرة في تنظيم هذه الفعالية من قبل هيئة تطوير مدينة الرياض بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض، والتي ساهمت في إبراز قصر الحكم كمعلم بارز، ورمز لوحدتنا الوطنية التي انطلقت من هذه الأرض المباركة، وأورفت ظلالها على كافة أرجاء الوطن بحمد الله.

وتفقد خلال الزيارة أركان الفعالية داخل قصر الحكم، واستمع إلى شرح عن الأنشطة والعروض والأركان التي تضمنتها الفعاليات في ساحات منطقة قصر الحكم، وشملت إلى جانب الجولة داخل قصر الحكم، إقامة معرض لصور خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وعروض العرضة السعودية على المسرح، وفيلمًا ثلاثي الأبعاد على جدار المصمك يحكي قصة استرداده على يد الملك المؤسس، إضافة إلى عددٍ من الأنشطة الثقافية والترويحية الجديدة التي توزعت في الساحات والشوارع والأسواق التاريخية في محيط منطقة قصر الحكم.

وكان في استقباله لدى وصوله لقصر الحكم، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة وإمارة منطقة الرياض.