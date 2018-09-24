فيصل بن بندر والعيسى يؤديان العرضة في احتفال تعليم الرياض باليوم الوطني

المواطن - الرياض

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، الذي أقيم في مسرح وزارة التعليم بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وقال أمير منطقة الرياض: “كل مناسبات الوطن غالية، وتتميز هذا المساء بالتعليم والشباب الذي فعلًا يؤسس لمنطلق جديد لهذه النهضة المباركة”.

وأضاف: “أحب أن أشكر وزير التعليم وزملاءه في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وأيضًا في جميع القطاعات على إبراز هذا الحفل وهذه المواطنة الصادقة بشكل سليم، نحن نعتز بهذه الأعمال لأنها تؤسس في نفوس أبنائنا حب الوطن، ولذلك نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل كبير ونقدره تقديرًا كبيرًا باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكل مواطن في منطقة الرياض”.

وعن اللوحات الاستعراضية الاحتفالية التي قدمها طلاب وطالبات تعليم الرياض، قال أمير المنطقة: “أشعلوا المسرح وأسعدونا جميعًا وجعلوا من هذا المساء شعلة واضحة وظاهرة للعيان”.

من جانبه، رحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بسمو أمير المنطقة في كلمته بمناسبة الذكرى الـ(88) لليوم الوطني للمملكة، وقال: “باسم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وباسم كافة منسوبي ومنسوبات التعليم في الوزارة وفي منطقة الرياض وباسم معلماتها ومعلميها وطالباتها وطلابها، نرحب بك يا صاحب السمو في حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم الوطن الثامن والثمانين وبتشريفك يا صاحب السمو”.

وأضاف: “أنّ أبناء هذا الوطن يدركون فضل الله وكرمه حين هيأ لهم الملك القائد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فحفظ الله به الأمن، وتألفت القلوب، وتحققت الوحدة”.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أنّ “المملكة اليوم تنطلق من مقوماتها الريادية والحضارية لريادة العالم الإسلامي، ولتكون دولة محورية مؤثرة في العالم، بل في الصف الأول في مجموعة دول العشرين. وإنا لنرجو في المستقبل وفوق ذلك وأكثر، تنمية وريادة وإنتاجية”.

وأشار الوهيبي إلى أنّ “هذه المناسبة الغالية لهي فرصة لنا معشر التربويين نؤكد فيها نهج وزارة التعليم بقيادة ومتابعة من وزيرها وعبر مؤسساتها وقياداتها ومناهجها وأنشطتها، على إعلاء وتعزيز قيم الانتماء للدين والوطن، والولاء للقيادة الرشيدة باعتبارهما أساسين من أسس التعليم القائم في مبدئه على إعداد المواطن الصالح المنتج والمحب لدينه ووطنه وقيادته، المدافع عنها بالنفس والمال والولد”.

واشتملت المناسبة على الاصطفاف الكشفي ومعرض سيرة وطن والسلام الملكي وأوبريت العطاء.

ثم كرم أمير منطقة الرياض المنظمين والرعاة، ثم شارك في العرضة السعودية.