فيصل بن خالد يفتتح ملتقى بيبان عسير مساء الأربعاء

المواطن - أبها

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ملتقى بيبان عسير يوم الأربعاء؛وبحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، وسعادة محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.

وتنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت” هذا الملتقى الذي يستمر ٤ أيام في بادرة مُقدمةٍ لدعم منشآت ومؤسسات ورواد أعمال وشباب منطقة عسير،

وتعتبر عسير المحطة الثالثة للملتقى إذ أُقيم مؤخرًا في منطقتي الرياض والقصيم حيث يتيح للمتطلعين للأعمال التجارية ورواد الأعمال عددًا من الخدمات والمنتجات ويسلط الضوء على عدد من الركائز الأساسية لمقومات المنشآت التجارية مثل التدريب والاستشارة والاستراتيجية والأهداف.

الجديربالذكر أن الملتقى يأتي تلبيةً لاحتياجات رائد الأعمال، وتمكينًا للنشاطات التجارية بشتى أنواعها، كما أتاحت منشآت للراغبين بالالتحاق بالملتقى التسجيل عبر الرابط التالي biban.monshaat.gov.sa