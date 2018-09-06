فيضانات كوريا الشمالية تقتل 75 وتشرد الآلاف

المواطن - واس

لقي ما لايقل عن 76 شخصاً مصرعهم وفقد حوالي 75 آخرين بينهم العديد من الأطفال نتيجة فيضانات تشهدها كوريا الشمالية، وفق ما اعلنه الصليب الاحمر الدولي اليوم.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة الى حصول فيضانات وانهيارات في التربة تسببت بتشريد الآلاف وجرف أكثر من 800 مبنى بينها مبان سكنية وعيادات ومدارس في شمالي وجنوبي محافظة هوانغهي، في الوقت الذي هرع متطوعو الصليب الأحمر للبحث عن ناجين.

وقال جون فليمينغ من مكتب كوريا الشمالية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “الآلاف خسروا بيوتهم وهم بحاجة ماسة الى الخدمات الصحية والمأوى والغذاء ومياه الشرب والمرافق الصحية”.

وأضاف “مع اقتراب فصل الشتاء، لدينا مخاوف بأن هذه الكارثة ستزيد من المشاكل الصحية وانعدام الأمن الغذائي لبعض المجتمعات”.