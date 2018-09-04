فيفا يُعلن قرعة مونديال الأندية .. و 3 أبطال يُكملون PUZZLE البطولة

المواطن - محمد سمعة

أقيمت قرعة بطولة كأس العالم للأندية اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بمدينة زيوريخ السويسرية.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في دولة الإمارات ستُقام في الفترة من 12 ديسمبر حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وستكون مباراة افتتاح مونديال الأندية بين نادي العين الإماراتي صاحب الأرض وبطل الدوري الإماراتي وفريق ويلينجتون النيوزيلندي بطل قارة الأوقيانوس.

كما أن ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا سيواجه الفائز من مباراة جوادالاخار المكسيكي وبطل آسيا في دور نصف النهائي في الـ19 من ديسمبر المقبل.

أما الفائز من مباراة العين وفريق ويلينجتون النيوزيلندي فسيواجه بطل قارة إفريقيا في دور الثمانية يوم 15 ديسمبر.

أما الفائز من مباراة بطل إفريقيا والفائز من مواجهة العين الإماراتي وويلينجتون النيوزيلندي فسيواجه بطل أميركا الجنوبية في دور نصف النهائي.

لم يتحدد حتى الآن بطل قارة إفريقيا وبطل قارة أميركا الجنوبية وبطل آسيا.