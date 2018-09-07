فيلانويفا لجماهير الاتحاد: ساعدوني لكسب الرهان

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة إلى جماهير العميد عبر مقطع فيديو قصير نشره على حسابه الرسمي بـ”تويتر”.

وحث التشيلي كارلوس فيلانويفا الجماهير على مساندة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المباريات المقبلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فيلانويفا في مقطع الفيديو: “نعلم أن نتائجنا غير مرضية، نعمل جاهدين لكي نعود أقوى.. راهنت صديقي الذي قال إنكم لن تحضروا.. ساعدوني لكسب الرهان احضروا بكثافة في لقاء القادسية وادعمونا”.

ويحظى كارلوس فيلانويفا بدعم كبير من جماهير الاتحاد، لذلك حرص على تحفيزهم لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الصعبة التي يمر بها حاليًّا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بخسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال، ثم تعادل إيجابيًّا مع الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الشباب بهدف دون رد.