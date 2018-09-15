فيلم البدلة .. تامر حسني في السينما السعودية بعد 5 أيام

المواطن - الرياض

تعرض السينما السعودية بداية من 20 سبتمبر الجاري أول فيلم مصري على شاشتها بعد غياب استمر نحو 30 عامًا.

ووقع الاختيار على فيلم “البدلة” ليكون أول فيلم عربي يعرض في سينما “فوكس” بالرياض بارك.

وقال الفنان تامر حسني بطل فيلم البدلة: إن فيلمه هو أول فيلم عربي يعرض في المملكة ابتداءً من 20 سبتمبر بسينما فوكس- الرياض بارك.

وعُرض فيلم البدلة في دور العرض المصرية ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، واستحواذ على أعلى الإيرادات بشباك التذاكر.

قصة فيلم البدلة:

وفيلم البدلة كوميدي من إخراج محمد جمال العدل وتأليف تامر حسني وأيمن بهجت قمر، وبطولة تامر حسني، وأكرم حسني، ودلال عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة.

تدور قصة فيلم البدلة حول خال (أكرم حسني) وابن أخته (تامر حسني) اللذين وُلدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، ويقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويقومان بالتنكر بزي رجال الشرطة لمقابلة زملائهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيان حقيقيان لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل.