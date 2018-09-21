في آخر 12 مباراة بالدوري .. الأهلي لا يعرف الخسارة

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الحزم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجنب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخسارة في آخر 12 مباراة خاضها في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز 8 مرات، وتعادل في الـ4 مواجهات الأخرى.

وتُعد آخر مرة حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة انتصارات أطول، كانت عندما حقق الراقي سلسلة الفوز التاريخية المكونة من 51 مباراة دون هزيمة خلال الفترة من 2014 حتى 2016.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل مع التعاون بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز على أُحد بهدفين دون رد.