في آخر 4 مواجهات ببريدة .. التعاون والاتحاد حبايب

المواطن - محمد سمعه

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم نظيره الاتحاد في مدينة بريدة وذلك ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وخلال آخر 4 مواجهات بين نادي التعاون والاتحاد في بريدة، تمكن التعاون من الفوز مرتين على الاتحاد في موسمي 2014-2015 و 2015-2016 بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة و بهدفين مقابل هدف.

أما في موسمي 2016-2017 و 2017-2018 تمكن نادي الاتحاد من الفوز في بريدة على التعاون بنتيجة هدفين لهدف في المباراتين.

يطمح نادي الاتحاد للفوز الأول له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة أنه خسر أول جولتين أمام كل من الشباب والقادسية.

أما التعاون فيطمح للفوز بعد التعادل في أول جولتين أمام الأهلي والحزم.