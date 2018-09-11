في أشهر شركات العالم.. رفض مديره إعطاءه إجازة فأحرق المكان!

المواطن - متابعة

تسبب عامل في حريق انتشر في مستودع لشركة أمازون أشهر شركات العالم؛ ما أدى لضرر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.

واعترف إدريس علي، الذي حكمت محكمة ستافورد الملكية البريطانية عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، بارتكاب جريمة “الحرق عمد أو الاستهتار، ما عرض حياة الآخرين للخطر”.

وسمعت المحكمة أقوال الرجل التي قال فيها: إنه “أشعل النار بعدما شعر بعدم الاحترام من قبل قائده، الذي رفض طلب الحصول على إجازة بسبب مشاكل بعلاقته العاطفية”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأ الحريق عندما أشعل علي كومة من الأوراق في مستودع بمقاطعة ستافوردشاير، وقال دارون وايتهيد أحد المدعين، أمام المحكمة: إن الحريق تسبب في تلف 613,549 وحدة في الموقع؛ ما أدى إلى خسارة 7.3 مليون جنيه إسترليني في المخزون، وبلغت تكاليف الإصلاح والتنظيف والعمالة 745 ألف جنيه إسترليني.