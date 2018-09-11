في أولى جلسات السنة الهجرية الجديدة .. سوق الأسهم يخسر 13.27 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في أولى جلسات التداول في السنة الهجرية الجديدة منخفضًا 13.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7693.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 79 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, والتعاونية, والكابلات, واتحاد الخليج, وبي سي آي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دور, والأسماك, وأسمنت العربية, والعربي, وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.29% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وسابك, ووفاء للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.07 نقطة ليقفل عند مستوى 2583.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 32 ألف سهم تقاسمتها 38 صفقة.