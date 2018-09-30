القيادة تهنئ رئيس المالديف بفوزه في الانتخابات

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف هنأه خلاله بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب المالديف التقدم والازدهار، متطلعاً – حفظه الله – إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جهته، أعرب فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف هنأه خلاله بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق لفخامته وللمالديف المزيد من التقدم والازدهار .

وأكد سمو ولي العهد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

فيما عبر فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره لسمو ولي العهد على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.