في الدوري السعودي .. الحضور الجماهيري يُحطم الأرقام القياسية

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، مقارنة بأعداد الجماهير خلال آخر موسمين.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالحضور الجماهيري المميز في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق تركي آل الشيخ قائلًا: “الحضور الجماهيري لمباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بزيادة تتجاوز 83% عن الحضور الجماهيري في نفس الجولة الموسم الماضي و103% عن الموسم قبل الماضي”.

وجاء عدد الحضور الجماهيري في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، 33 ألفًا و135 متفرجًا، وفي الموسم التالي، بلغ عدد الجمهور 36 ألفًا و791 متفرجًا، فيما وصلت أعداد الجماهير هذا الموسم لـ67 ألفًا و409 متفرجين.

وكانت الجولة الافتتاحية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد شهدت حضور 79 ألفًا و100 متفرج، في حين كان الحضور الجماهيري موسم 2016/ 2017، 42 ألفًا و303 مشجعين، وبلغ عدد الجمهور في الموسم الماضي 34 ألفًا و900 متفرج.