في الشوط الأول.. الشباب والفتح يتعادلان إيجابيًا

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والفتح ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

بدأت مباراة الشباب والفتح بشكل سريع للغاية، وتمكن نجم الليوث، البرازيلي أرثر كايكي من تسجيل الهدف الأول بعد مرور 8 دقائق على انطلاق لقاء جولة الوطن.

وانتفض لاعبو النموذجي بعد هدف الليوث، ونجح النجم ماتياس جراي من تسجيل هدف التعادل في مباراة الشباب والفتح في الدقيقة 25.

وقبل مباراة الشباب والفتح اليوم، يُنافس الفريق الأول لكرة القدم بالليوث على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع بنقطتين.

الهدف الأول لنادي ⁧#الشباب⁩ سجله اللاعب ارثر كايكي في الدقيقة 8

الشباب 1 : 0 الفتح

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/At7g0ZjXSG — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الأول لنادي ⁧#الفتح⁩ عن طريق اللاعب ماتياس جراي في الدقيقة 25

الشباب 1 : 1 الفتح

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/fY171unB7S — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018