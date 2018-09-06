في اليوم العالمي.. الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي توفر عيادات استشارية مجانية

المواطن - الرياض

تحتفل الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي في الثامن من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للعلاج الطبيعي. وتزامنا مع هذا اليوم, تقيم الجمعية الملتقى الأول لليوم البحثي الذي يشارك فيه نخبة من أخصائيي واستشاريي العلاج الطبيعي وكذلك أساتذة الجامعات من مختلف جامعات المملكة في مركز الملك سلمان الاجتماعي.

يأتي هذا الملتقى ليتواكب مع رؤية الجمعية والمملكة 2030 لتطوير تخصص العلاج الطبيعي والتأهيل. وحيث إن البحث العلمي إحدى الأدوات المهمة التي تساهم في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى مما يزيد من تحسين تجربة المرضى المراجعين لخدمات العلاج الطبيعي.

ويعتبر العلاج الطبيعي هو أحد التخصصات الطبية المستقلة والمبني على الأدلة والبراهين العلمية والمتواكب مع آخر الأبحاث العلمية في هذا المجال. في كل عام يقوم مختصو العلاج الطبيعي في جميع أنحاء العالم تحت مظلة الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي بالاحتفال بهذا اليوم وتسليط الضوء على فوائد العلاج الطبيعي على صحة الفرد والمجتمع.

في هذا العام, يدور شعار اليوم العالمي للعلاج الطبيعي حول دور العلاج الطبيعي في مشاكل الصحة العقلية والنفسية.

وأثبتت الأبحاث العلمية أن التمارين العلاجية هو علاج للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، حيث يتعامل دكتور أو أخصائي العلاج الطبيعي مع الأشخاص الذين قد يعانون من مشاكل في الصحة العقلية إلى جانب المشاكل الصحية الأخرى المزمنة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن مفرح البراتي قائلا “نعلم جميعًا مدى أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة على صحتنا البدنية – لياقتنا البدنية ومرونة وقوة العضلات الذي يساعد في الحفاظ على توازننا والتقليل من خطر الإصابة والسقوط. لكن النشاط البدني ليس مقتصرا فقط على الصحة الجسدية ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة وتحسين الصحة العقلية والتمتع بصحة عامة جيدة.

وأضاف البراتي في هذا اليوم نشجع جميع أفراد المجتمع للتواصل مع أخصائيي العلاج الطبيعي إذا كانوا يعانون من المشاكل العقلية لمساعدتهم في وصف أو اقتراح برنامج علاجي بما يتناسب مع حالاتهم الصحية . حيث توفر الجمعية عيادات استشارية مجانية في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية مثل عيادات للعظام والأطفال وصحة المرأة.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي يتماشى مع خطة عمل منظمة الصحة العالمية (WHO). منظمة الصحة العالمية لديها تصنيفان للنشاط البدني: متوسطة الجهد ، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات ، وعالية الجهد ، مثل الجري أو السباحة السريعة.