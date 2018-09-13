في اليوم العالمي للقانون .. 10 أيام من الاستشارات المجانية ضمن ماراثون التطوع

المواطن -الرياض

انطلق اليوم الخميس 13 سبتمبر ماراثون التطوع القانوني ‏تزامنًا مع اليوم العالمي للقانون وذلك بتنظيم من ⁧‫الهيئة السعودية للمحامين‬⁩.

‏هذا ويقدم المحامون في هذا الماراثون ساعات تطوعية تبدأ من ⁧‫اليوم العالمي للقانون‬⁩ 13 سبتمبر وحتى ⁧‫اليوم الوطني‬⁩ 23 سبتمبر.

وحول هذا الموضوع قال عبدالله محمد الحسن، قائد مبادرة ماراثون التطوع القانوني والمشرف على ضباط الاتصال بالمملكة، إن اليوم العالمي للقانون مهم بالنسبة لشعوب العالم، ونحن تزامناً مع هذا اليوم أطلقنا مارثوان التطوع القانوني حيث يقدم المحامون والمحاميات الاستشارات القانونية مجاناً حسب المعايير المهنية في عدد من المرافق العدلية والأماكن العامة لمدة 10 أيام، وذلك في عدد من مناطق المملكة تشمل كلاً من منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم والجوف.

وأوضح الحسن شمول الاستشارات عدداً من المواضيع القانونية، حيث تخضع المشاركة لوثيقة السياسات الخاصة بالماراثون والتي تأتي ضمن الإطار المؤسسي التي تسعى له الهيئة في حوكمة الإجراءات والسياسات، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة كافة المحامين والمحاميات الممارسين والمتدربين من خلال التسجيل في الرابط (هنا) بهدف إبراز أهمية مهنة المحاماة وضرورة الوعي القانوني وحرص المنتسبين للمهنة على خدمة الوطن والمجتمع.