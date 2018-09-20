في اليوم الوطني السعودي 2018 .. قصة 260 صورة توثق مسيرة الملك المؤسس

المواطن - واس

تحتفظ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، إحدى المؤسسات الثقافية في المملكة بذاكرة تاريخية ضخمة عن تاريخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وإنجازاته وحياته الشخصية ، إلى جانب صور مختلفة عن تاريخ المملكة ماضيها وحاضرها، عبر العديد من المواد المعرفية المتنوعة، ما بين الكتب والوثائق والمخطوطات، ومن ضمن هذه المواد مجموعة كبيرة من الصور والمشاهد والوقائع التاريخية المتنوعة .

وبمناسبة اليوم الوطني ” 88 ” للمملكة العربية السعودية، تستعرض “واس” صور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود _ رحمه الله_ التي أضحت ذكراة حاضرة بشكل كبير حتى وقتنا الحاضر، حيث تحتفظ المكتبة بمجموعات متنوعة من هذه الصور، وتشكل المساحة البصرية الكبيرة التي تسجل للباحثين والمعنيين بالتاريخ السعودي صورا ومشاهد للحياة السعودية، تبين مرحلة البناء والتأسيس، كما تبين مواقف الملك المؤسس عبر مقابلاته ولقاءاته مع عدد كبير من المسؤولين من الرؤساء والملوك والوزراء والسفراء والشخصيات الدولية المعنية بقضايا العالم العربي، وأحداث منطقة الشرق الأوسط .

وتشكل هذه الصور تاريخا بصريا متسلسلا لأحداث ووقائع مهمة، وتبرز أهمية كل صورة في مدى ما تشكله من أفق تاريخي يمكن لمن يعنى بتاريخ المملكة العربية السعودية الاجتماعي والسياسي أن يستعين بها في تعزيز فكرة، أو صياغة رأي، أو التعبير عن حدث تاريخي، حيث إن الصورة من أبرز العناصر في تسجيل الحدث، وتشكل هي والوثيقة التاريخية الأساس الكبير الذي تنبني عليه مقولة .. التأريخ .

ويستطيع القارئ أن يبني كثيرا من الآراء الحقيقية خلال تتبع السرد التاريخي والبصري لهذه الصور، فهناك صور عامة وهناك صور مقابلات، وهناك صور شخصية، ومن بين هذا كله تتولد الفكرة وتتشكل الحقائق .

وتكشف مجموعة من الصور للملك عبدالعزيز – رحمه الله – كيف كان حريصا على اللقاء بالمواطنين وتوجيههم واللقاء بشيوخ القبائل والأهالي في لقاءات مباشرة ومفتوحة .

وتوضح إحدى الصور عناية المؤسس – طيب الله ثراه – بالتعليم ، وتكريم العلماء وطلاب العلم على حد سواء، فيما تبرز مجموعة من الصور الملتقطة له في مواسم الحج عنايته الكبيرة بالحج وبتوجيهاته للتيسير على حجاج بيت الله المعمور، ولقاءاته بوفود الحجيج القادمين من البلاد العربية والإسلامية .



فيما تبين مجموعة أخرى من الصور المقابلات والزيارات الرسمية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – الرسمية، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والسياسيين خلال أحداث تاريخية مهمة، ومن أبرز هذه اللقاءات تمت مع كل من..الملك فاروق ملك مصر، وونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، والرئيس الأمريكي روزوفلت .

وتؤكد هذه المجموعات من الصور أن التاريخ الحافل للملك المؤسس – طيب الله ثراه – سيظل مليئا بكل ما يحفز المؤرخين على الكتابة عنه في جوانب متعددة، وفي مختلف المجالات .

وتقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة قيمة من الصور الفوتوغرافية بطبعاتها الاصلية والمصورة، تمثل مختلف مجالات الحياة في حقب تاريخية مهمة تمتد من منتصف القرن التاسع عشر الى منتصف القرن العشرين، ويمثل جزء من هذه المجموعة مشاهد من الشرق الأوسط ، وثقها وصورها شخصيات بارزة وعالمية، وأيضا أعمال بعض المصورين المحليين الذين مارسوا التصوير .

ويتخلل المجموعة مشاهد من الجزيرة العربية، وايضاً تتضمن سجلا بصريا مهما لعدد من دول العالم العربي والإسلامي .

وتغطي الصور مناظر تمثل مختلف مجالات الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشمال غرب المملكة، وما تحويه من أماكن تراثية وأثرية، تؤكد تاريخية المنطقة وما شهدته من حقب حضارية، فضلا عن مجموعة من الصور للمسجد الاقصى، ومشاهد ترصد الحياة الاجتماعية آنذاك، كصور قوافل الصحراء وصور الأسواق وأماكن التجمع، وتعكس المجموعة الكثير من الفنون المعمارية للمنطقة، في تلك الفترة، كما تجسدها صور تصاميم المساجد والقصور والبنايات الأثرية، وكذلك الفنون والأزياء والعادات الاجتماعية، والحرف اليدوية، والنماذج المعمارية المتنوعة .