في بداية العام الدراسي .. العصائر والفطائر لاستقبال طلاب مدرسة عبدلله بن زيد

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

استقبلت مدرسة عبدالله بن زيد الابتدائية بحي الواحة بخميس مشيط صباح اليوم طلاب الصف الأول المستجدين لهذا العام والبالغ عددهم ٦٠ طالبًا وقد قدمت إدارة المدرسة لهم العصائر والفطائر والبالونات الملونة.

وتم إعداد برنامج متكامل من قبل لجنة الأسبوع التمهيدي بقيادة مدير المدرسة مشرف بن سعيد العمري حيث تم استقبال أولياء الأمور بموقع تنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي المعد من قبل الوزارة.

وتم التعرف على الطلاب من خلال الكشوف المسجلة وتوزيع البطاقات التعريفية عليهم التي تم إعدادها من قبل المرشد الطلابي عبدالله الشهراني.

وقام معلمو الصف الأول بتعليق البطاقة التعريفية على صدر كل طالب ثم غادر جميع الطلاب بعد نهاية البرنامج لليوم الأول.

ومن جهة أخرى تم توزيع المقررات الدراسية الجديدة على جميع طلاب الفصول من الثاني إلى الصف السادس، حيث انطلق العام الدراسي بجد ونشاط في ظل حرص القيادة الحكيمة على توفير وسائل التعليم المختلفة والعمل على تطويرها وفقًا لرؤية ٢٠٣٠.