في تطور لافت.. مشايخ حُجور يطالبون الميليشيا الحوثية بالانسحاب من مديرية كشر

المواطن - حجة

طالب مشايخ حُجور في مديرية كشر بمحافظة حجة الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بسحب المجموعات المسلحة وإزالة الألغام التي زرعوها في المناطق المأهولة بالمدنيين والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأصدر مشايخ حُجور بيانًا طالبوا فيه برفع المجاميع المسلحة المستحدثة على عدة جهات من مديرية كشر ورفع مواقع زراعة الألغام والإفراج الفوري عن المعتقلين من أبناء المنطقة والكف عن الاعتقالات التعسفية.

كما أدان البيان قطع الطرق وأكد على ضرورة تأمينها للمسافرين مع دعوة أبناء القبائل للإصلاح بين القبائل المتنازعة مثل (قبيلتي بني الدريني وبني ريبات) وكذلك دعوة المنظمات الإنسانية لزيارة المنطقة.

ويعتبر عقد اجتماع المشايخ تطورًا لافتًا وجرأة من القبائل لم يعتده الحوثي من قبل خصوصًا والمنطقة لا تزال تحت سيطرته.