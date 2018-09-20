في جولة الوطن.. التعاون يُزيد جراح الاتحاد بخماسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التعاون والاتحاد ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وبدأت مباراة التعاون والاتحاد بضغط كبير من لاعبي الفريقين، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم، السوري جهاد الحسين في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وبعد مرور 4 دقائق فقط على هدف جهاد الحسين، تمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد من إحراز هدف التعادل، قبل أن يهز الشباك مُجددًا، ويمنح العميد التقدم في الدقيقة 37.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم، هيلدون راموس في تسجيل هدف التعادل في شباك العميد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة التعاون والاتحاد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وسجل السوري جهاد الحسين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في مباراة التعاون والاتحاد في الدقيقة 65، وعزز تاوامبا تقدم سكر القصيم في الدقيقة 75، وانتفض لاعبو العميد ونجح عبد العزيز العرياني في تقليص الفارق في الدقيقة 84.

وأضاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بسكر القصيم عبد الفتاح آدم الهدف الخامس في شباك العميد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة التعاون والاتحاد في جولة الوطن بهزيمة النمور بخماسية ثقيلة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي اليوم، فيما رفع سكر القصيم رصيده بعد مباراة التعاون والاتحاد إلى 5 نقاط.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتحاد⁩ عن طريق اللاعب فهد المولد في الدقيقة 23

التعاون 1 : 1 الاتحاد

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/g1jB2px4Te — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاتحاد⁩ الاتحاد عن طريق اللاعب فهد المولد في الدقيقة 37

التعاون 1 : 2 الاتحاد

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/lYL3zx8fEj — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#التعاون⁩ عن طريق اللاعب راموس في الدقيقة 43

التعاون 2 : 2 الاتحاد

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/NPov9fBUta — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الثالث لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب جهاد الحسين في الدقيقة 65

التعاون 3 : 2 الاتحاد

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/I68Gal6LvL — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الثالث لنادي ⁧#الاتحاد⁩ عن طريق اللاعب عبدالعزيز العرياني في الدقيقة 84

التعاون 4 : 3 الاتحاد

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/NvDFL1zC2f — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الرابع لنادي ⁧#التعاون⁩ عن طريق اللاعب تاوامبا في الدقيقة 75

التعاون 4 : 2 الاتحاد

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/hcWdBOqKF5 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018