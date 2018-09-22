في جولة الوطن.. الحضور الجماهيري 5 أضعاف

المواطن - مروة نبيل

تواصل الجماهير الحضور بأعداد كبيرة خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقارنة بنسبة الحضور خلال الموسمين الماضيين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالحضور الجماهيري الرائع في جولة الوطن بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق تركي آل الشيخ قائلًا: “الحضور الجماهيري في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بزيادة تتجاوز 5 أضعاف الحضور للموسم الماضي والموسم قبل الماضي”.

ويُعادل الحضور الجماهيري في الجولة الثالثة هذا الموسم 530% من أعداد الموسم الماضي، وبزيادة قدرها 503.5% عن منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي قبل الماضي.

وتُعد مباراة الأهلي والحزم ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأكثر حضورًا جماهيريًّا هذا الموسم حتى الآن، حيث شهدت حضور أكثر من 41 ألف مشجع.

وجاء عدد الحضور الجماهيري في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، 20 ألف و361 متفرجًا، وفي الموسم التالي، بلغ عدد الجمهور 19 ألف و341 متفرجًا، فيما وصلت أعداد الجماهير هذا الموسم لـ102 ألف و509 متفرجًا.

وتشهد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث شهدت الجولة الافتتاحية حضور 79 ألف و100 متفرج، فيما وصلت أعداد الجماهير بالجولة الثانية لـ67 ألف و409 متفرجين.