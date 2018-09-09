في حضور الجابر.. الهلال يستعد لمواجهة الرائد

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء الأحد، تدريباته الجماعية، بعدما منح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، اللاعبين راحة يومي الجمعة والسبت.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية منوعة، وطلق جيسوس تدريبات اللمسة الواحدة والتمرير الدقيق، قبل أن يختتم التدريب بمناورة مصغرة.

وتابع رئيس مجلس الإدارة، سامي الجابر، مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لمباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، الاثنين.