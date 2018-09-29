في ختام الجولة الرابعة.. الأهلي يواجه الباطن اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

في ختام الجولة الرابعة.. الأهلي يواجه الباطن اليوم

2018/09/29
الساعة 1:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بمباراة الأهلي ضد الباطن.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الباطن، على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:35 مساءً.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الباطن وهدفه الحصول على الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط من التعادل في لقاء والفوز بمباراتين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين أوضاعه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه يملك نقطة واحدة من التعادل في مباراة والخسارة في لقاءين.


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