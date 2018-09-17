في دوري ابطال اسيا .. مذبحة الإقصاء مصدر رعب

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا ويوم الأربعاء مباراتان في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم لعام 2018 الحالي، حيث تتنافس أربع فرق في الوقت الحالي على خطف بطاقتي العبور لدور نصف النهائي.

وتُقام مباراة غدًا في إياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، بين فريقي تيانجين الصيني ونادي كاشيما أنتلرز الياباني.

كما أن مباراة أخرى تُقام بوم الأربعاء في إياب ربع دوري ابطال اسيا بين ناديي سوون سامسونج وجيونبوك هيونداي من كوريا الجنوبية، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وستسعى الفرق الأربعة المتنافسة حاليًّا في دور الثمانية في بطولة دوري ابطال اسيا لتجنب المصير المؤلم ألا وهو الإقصاء من البطولة، خاصة أن الفوز ببطولة دوري ابطال اسيا، سيمكن البطل من خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت مباراتان اليوم في إياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز فريق بيرسيبوليس الإيراني على حساب نادي الدُحيل القطري بثلاثية لهدف، ليتأهل النادي الإيراني لدور نصف النهائي.

أما المباراة الثانية في إياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا، كانت بين فريقي السد القطري واستقلال طهران الإيراني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتأهل السد من مجموع المباراتين إلى دور الأربعة.

وكان نادي أوراوا الياباني تُوج بلقب دوري ابطال اسيا في عام 2017 على حساب نادي الهلال، بثنائية مقابل هدف في مجموع المباراتين، حيث تعادل أوراوا مع الهلال في الرياض بهدف لكل فريق، ثم انتهت مرحلة الإياب بفوز أوراوا في اليابان بهدف دون رد.

لم ينجح نادي الهلال في اجتياز دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اسيا في العام الحالي، حيث احتل المركز الأخير في مجموعته، كما ودع النادي الأهلي منافسات دوري ابطال اسيا من دور ثمن النهائي أمام فريق السد.