في فرنسا.. بقايا حشرات بالمشروبات الغازية وإفرازات ديدان في الآيس كريم

المواطن - متابعة

كشفت دراسة حديثة عن وجود مكونات حيوانية لا يتم الإفصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المبيعة في فرنسا من بينها بقايا حشرات في مشروبات غازية وجيلاتين بقري في علب اللبن الزبادي.

وقالت الدراسة التي أعدتها فودووتش ”جميع أنواع المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم“. وأدانت ما أسمته ”الغش في ملصقات“ المواد الغذائية.

ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في آيس كريم فراولة. وذكرت فودووتش أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة وحلوى التيراميسو الإيطالية. كما نشرت المنظمة التماسا على الإنترنت تدعو فيه شركة يوبليه الفرنسية المنتجة للزبادي لأن تعلن عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها حين يكون موجودا.