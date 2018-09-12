في مؤتمر أبل.. طرح Apple Watch series 4 بشاشة أكبر رسميًّا

المواطن - الرياض

عرض جيمز وليامز، مدير العمليات في شركة أبل، بشكل رسمي عن الساعة الجديدة Apple Watch series 4 بشاشة أكبر من السابق بـ٣٠%.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، قد افتتح مساء اليوم، مؤتمر أبل على مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، معلنًا عن عزم أبل شحن أكثر من ملياري جهاز.

وعرض جيف وليامز، الإصدار الجديد من ساعة “ووتش 4″، والتي جاءت بتصميم مبتكر وبإضافات وتحسينات مميزة.

وزوّدت الساعة بشاشة عرض أكبر بنسبة 30 في المائة من النموذج السابق، مع بقائها أنحف منها.

وتدعم الساعة معالجًا قويًّا 64 بت ثنائي النواة، كما أنها تدمج شريحة ذكية بمقدورها توقع سقوط مرتديها، وإجراء مكالمة لرقم الطوارئ في مثل هذه الحالة.