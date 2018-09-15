في مباراة الهلال والرائد .. الجماهير تُكرم الجابر بطريقتها الخاصة

المواطن - مروة نبيل

مباراة الهلال والرائد في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستشهد تكريم سامي الجابر من قبل الجماهير الزرقاء بطريقتها الخاصة.

وأعفى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، سامي الجابر من منصبه كرئيس للزعيم؛ وتعيينه مستشارًا للهيئة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، وتعيين الأمير محمد بن فيصل، لتُقرر الجماهير تكريمه من المدرجات في مباراة الهلال والرائد اليوم.

ويستضيف إستاد مدينة الملك عبدالله في بريدة، مباراة الهلال والرائد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على الفيحاء.

ودشن الجمهور هاشتاقًا يحمل اسم نردد اسم سامي الدقيقة 9 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، لتوديع سامي الجابر في مباراة الهلال والرائد، وشكره على الفترة الماضية.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل على هاشتاق نردد اسم سامي الدقيقة 9 الذي أطلقته الجماهير قبل مباراة الهلال والرائد اليوم، وقال الإعلامي خالد العمار: “أقل ما يمكن أن نقدمه بعد كل هذا العمل الكبير لنادي الهلال خلال أربعة أشهر ولأن جمهور الهلال عادته الوفاء”.

ورد سمير العبدالوهاب على تغريدة العمار قائلًا: “يستاهل وزود واسمه من ذهب بالأفعال والأقوال ومجهود وافي الله يوفقه سامي لك كل الود والتقدير والمحبة مجهود بتميزك أخوي الفاضل الإعلامي خالد يشهد عليك، لك بصمة رائعة جدًّا بين أحبابك وتاج على الرأس وموفق خير يالوافي”.

وقال أبو عمعمه الزوري: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله، سامي تعب واجتهد في التعاقدات وفي الجهاز الفني وكان يتفانى بخدمة الهلال بنفسه، شكره وذكر اسمه واجب علينا، وبها نغيض المولع ورفاقه”، وكتب دحمي: “من عوايد مدرج الهلال الوفاء لمحبيه، وهذا أقل ما يقدم لابن النادي البار الهلال وسامي خطان متوازيان لا يفترقان أبدًا”.

وتفاعل عبدالعزيز مع هاشتاق نردد اسم سامي الدقيقة 9 الذي أطلقته الجماهير قبل مباراة الهلال والرائد اليوم، وقال: “أقل واجب من جماهير الهلال.. اتجاه العمل الكبير اللي قام فيه! وستبقى دائمًا علاقة الحب والوفاء.. بين سامي والمدرج الأزرق متبادلة! لن يزحزحها حاسد أو مغبون”.

وتابع متعب التركي: “هناك من لا يكفي الشكر جزاء إحسانه.. سامي التاريخ والقامة والثقافة في قلب الهلاليين في تاريخهم في ذاكرتهم للأبد”، وقال كارلوس تركي: “أكثر شخص خدم الهلال بكل الطرق، لم يهتم للمنصب أو المهاترات الإعلامية كان يعمل من أجل الهلال فقط، مهما نسوي والله نبقى مقصرين مع سامي الجابر لأنه يستحق الكثير والكثير..”.

وأضاف هلالي سامي: “الشيء الوحيد الذي أراه مختلف في رئاسة الجابر القليلة وقتًا العظيمة وقعًا: كان يسمع للمدرج الفخم أكثر من غيره ويرى ما يرونه ويتخذ قراره.. كم من قرار كان يستطيع حسمه ولكن يعلم أن الجمهور سيغضب ويتركه ولو كلفه هذا الشيء منصبه. من الوفاء أن نردد اسم سامي الدقيقة 9”.

وعلق عبدالله الدهيمي قائلًا: “من أحضر الداهية خيسوس من أقنع واتفورد بإعارة الأنيق كاريلو من حسم صفقة عموري بعد سنين طوال من جلب مهاجم فتاك بقيمة قوميز من أحضر السد العالي مجانًا بوتيا من حقق بطولة رسمية خلال ٣ مباريات بعيدًا عن كونه الأسطورة.. سامي قاد أعظم ميركاتو في تاريخ الهلال”.