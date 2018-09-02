في معقل الانقلاب.. مقتل 140 حوثياً بصعدة بينهم عناصر من حزب الله

المواطن - الرياض

نفذت قوات الجيش الوطني اليمني عملية عسكرية واسعة على مواقع وأوكار مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الظاهر، جنوبي غرب محافظة صعدة.

وأعلن الجيش اليمني مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، في المعارك التي جرت لتحرير الظاهر في صعدة.‏

تحرير قرى في حجة

وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني العميد عبدالكريم السدعي: إن قوات الجيش ‏الوطني اليمني تواصل ‏التقدم في المحور الثاني باتجاه محافظة ‏حجة، حيث تمكنت من تحرير قرية ‏الدباع ووادين ‏وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره ‏بمختلف قراها ووديانها‏.

وأضاف السدعي، في تصريح نقله موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك دارت ‏في المناطق القريبة من الطريق الدولي وفي ‏مناطق على حدود ‏مديرية بكيل المير التابعة ‏لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية ‏‏حيدان.‏

قتلى من حزب الله

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر أمنية أن القيادي اللبناني في ميليشيا حزب الله طارق حيدرة وكنيته “أبو حيدرة” لقي مصرعه أثناء وجوده مع قيادات حوثية وذلك في غارة جوية للتحالف على محافظة صعدة.

وقالت المصادر الأمنية إن “أبو حيدرة” لقي مصرعه مع شخص آخر يدعى علي الجحدري، مشيرة إلى أن الرجل كان يتولى عملية تدريب الحوثيين.