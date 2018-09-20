في يوم الصيدلي السعودي .. سنبعث الأمل من قلب الدواء

المواطن - الرياض

“مهنتكم عظيمة .. وحديثكم كالدواء” بهذه الكلمات الخالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز احتفى الصيادلة بذكرى يوم الصيدلي السعودي.

وجدد الصيادلة العهد على بذل كل الجهود لتخفيف الألم وابتكار الأدوية التي تداوي آلام البشر وتخفف من متاعبهم.

وعبَّر الصيادلة عن فخرهم بهذه المهنة وهذا التخصص عبر وسم يوم الصيدلي السعودي.

في البداية بريك القرني قال: الحمد لله الذي اختار لي هذا التخصص العظيم فلولا الله ثم الصيدلة ما كان هناك طب ولا ادوية

ولا كانت هناك حياة صحية خالية من الامراض هنيئا لي ولكل شخص ينتمي للصيدلة ويحق لنا الفخر بتخصصنا..كل عام والصيادلة العظماء بألف خير.

أما سارة فقد عبرت عن اعتزازها بهذا اليوم بقولها:

قل للذي درسَ الدواء و فنّه

إشراقُ علمك لا يغطّى بسادله

من فضل رحمن السماء و منّه

أن قد هدانا لأن نكون صيادله

أما نوف الموسى فقالت: كل يوم أحب الصيدلة أكثر الحمدلله الذي وضعني في هذا الطريق.

بدورها قالت بشرى : ومن قد حارب الأمراض غيري ومـن صنع الدواءَ لمن يُعَاني أنا يا قوم “معتز ” بِذاتي ويكفي الفَخْر أَنِّي صيدلاني.

بدوره قال طالب الصيدلة عبدالرحمن الفليج: ٢٠ سبتمبر ، يوم المهنة النبيلةكـل عام و الصيادلة في إزدهار و نماء أن تمثل هذه المهنه يعني أن ترتدي قبعة الفخر والإنسانيه.

وقالت عبير: هذا التخصص الذي أتعبك ،وأسهرك ليال طوال، إنه يبني مستقبلك ويرفع من شأنك ، يخرجك شجاعآ ومساعد للناس ، وحين تسأل يومآ عن الشباب في ما قد فنى ، فإن معطفاً أبيض كان يعلوك سيشفع لك.