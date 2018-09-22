في يوم المجد.. كلمات ولي العهد تُجسد رؤية وطن وحلم أمة

المواطن - الرياض

في ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة نستذكر كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تجاه الوطن والمواطن، والتي تجسد رؤية وطن وحلم أمة تطمح لبلوغ عنان السماء في الرقي والتقدم والازدهار.

تجسد هذه الكلمات اهتمام القيادة بالوطن والنهوض بالمواطن في شتى المجالات، وسعيها الدائم لتوفير سبل الراحة والأمن والأمان ورغد العيش لجميع أبناء الوطن ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال ولي العهد أيده الله : “لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده، بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دوماً إلى الأمام”.

وأضاف في مقولة أخرى: “أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون أن أنجز ما في ذهني لوطني.. الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن، وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني، وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري”.

ومن أقوال ولي العهد أيضاً: “بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني”.

ومن أقواله أيضا أيده الله: “دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية ، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة”.