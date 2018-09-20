في 78 مباراة .. 54 جوهرة زيّنت تاج العنكبوت جوميز

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال وخلال آخر 78 مباراة له في تسجيل 54 هدفًا سواء كان مع ناديه السابق جالطة سراي التركي أو مع الزعيم.

وكانت آخر أهداف جوميز هو هدفه الأول في شباك نادي الرائد في المباراة والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان جوميز انضم إلى نادي الهلال قادمًا من صفوف جالطة سراي التركي، كما أن اللاعب جوميز تُوج بلقب هداف الدوري التركي في الموسم الماضي وتُوج كذلك بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن الموسم الماضي مؤخرًا.