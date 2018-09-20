قائدا الشباب والفتح يتذمران من أرضية الملز

قائدا الشباب والفتح يتذمران من أرضية الملز

2018/09/20
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

أبدى عدد من لاعبي الشباب والفتح شكواهم من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد ( الملز ) والتي تسببت بعدم تقديم الأداء المأمول.

وتذمر على مرأى من “المواطن” كل من القائدين ناصر الشمراني ومحمد الفهيد من سوء الأرضية، خاصة أنها قد تُحدث الإصابات بسبب قابلية اللاعبين للانزلاق .

يُذكر أن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد تم إعادة زراعتها قبل موسمين بخليط من الطبيعي والصناعي .

 


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