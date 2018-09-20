قائدا الشباب والفتح يتذمران من أرضية الملز

المواطن - طارق سعد

أبدى عدد من لاعبي الشباب والفتح شكواهم من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد ( الملز ) والتي تسببت بعدم تقديم الأداء المأمول.

وتذمر على مرأى من “المواطن” كل من القائدين ناصر الشمراني ومحمد الفهيد من سوء الأرضية، خاصة أنها قد تُحدث الإصابات بسبب قابلية اللاعبين للانزلاق .

يُذكر أن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد تم إعادة زراعتها قبل موسمين بخليط من الطبيعي والصناعي .