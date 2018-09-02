قائمة المنتخب السعودي .. مزيج من الخبرة والشباب

المواطن - مروة نبيل

حرص المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي على التنويع بين الخبرة والشباب في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

وضم بيتزي 25 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق، يوم غد الاثنين، وشهدت اختلافًا عن أسماء اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 2018، حيث تواجد 5 لاعبين للمرة الأولى، واستبعد بعض اللاعبين الموندياليين.

واتسمت قائمة المنتخب السعودي التي أعلن بيتزي عنها بالتنوع الشديد، حيث حرص على ضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، والاستعانة ببعض اللاعبين الجُدد، بالإضافة إلى عودة بعض النجوم.

وخرج من قائمة المنتخب السعودي في المعسكر الجديد 8 لاعبين تواجدوا في كأس العالم 2018، وهم؛ مهند عسيري، عبد الله المعيوف، عبد الملك الخيبري، منصور الحربي، محمد السهلاوي، عبد الله عطيف، سلمان الفرج وتيسير الجاسم.

وظهر 5 لاعبين جُدد في قائمة المنتخب السعودي وهم؛ هارون كمارا، أسامة الخلف، عبد الله الصالح، عبد الرحمن العبود وحمد آل منصور، كما شهدت عودة الخماسي سعيد المولد، محمد الكويكبي، إبراهيم غالب، محمد جحفلي ووليد باخشوين.

وجاءت قائمة الأخضر في المعسكر الإعدادي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ محمد العويس، ياسر المسيليم، وعبدالله الصالح، وفي الدفاع؛ محمد البريك، سعيد المولد، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، وحمد آل منصور.

وفي الوسط والهجوم، ضم بيتزي كلاً من؛ إبراهيم غالب، محمد كنو، عبدالله الخيبري، محمد أبوسبعان، وليد باخشوين، أسامة الخلف، حسين المقهوي، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، محمد الكويكبي، وعبدالرحمن العبود، فهد المولد وهارون كمارا.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البوليفي، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس آسيا 2019.