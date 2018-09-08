قبل إصدار فواتير الكهرباء.. تعرف على خدمة تيسير والفاتورة الثابتة والرقم الأهم بالفاتورة

المواطن - الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن عملية إصدار فواتير الكهرباء، حيث من المقرر أن يتم إصدار الفواتير الجديدة للاستهلاك في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، أي بعد 48 ساعة تقريبا، فيما يتوقع الكثير من المستهلكين أن تقل قيمة الفواتير عن الشهور السابقة، مع التراجع الملحوظ في درجات الحرارة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت في وقت سابق أن عمليات إصدار الفواتير ستبدأ في 10 سبتمبر الجاري، وستستمر تباعاً على عدة أيام.

ودعت السعودية للكهرباء للاشتراك بخدمة الرسائل النصية بإرسال رقم الحساب إلى “500120” لإشعاركم فور صدور الفاتورة.

إمكانية التقسيط عبر تيسير

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت قبل أيام عن إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام الخاص ببرنامج “ تيسير ” على 6 أشهر في حال رغبة المشترك بذلك، مشيرة إلى أن قيمة تصفية نهاية العام تُمثل الفارق بين ما يدفعه المشترك (قسط تيسير) وقيمة الفاتورة لاستهلاكه الشهري.

وأوضحت السعودية للكهرباء أن قرارها بإتاحة إمكانية تقسيط تصفية نهاية العام يهدف لتقديم مزيدٍ من التسهيلات في السداد للمشتركين في برنامج تيسير، مشددة على أنه يتم حساب قيمة قسط تيسير الشهري بشكل دقيق، وليس عشوائياٌ، وذلك بناءً على متوسط استهلاك المشترك خلال الـ 12 شهراً السابقة على يوليو الماضي.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” أطلقت في شهر أغسطس الماضي برنامج “تيسير” للمشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، وذلك ضمن جهودها لتسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة على المشتركين.

5 خطوات لإلغاء تيسير

وفي سياق متصل أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج “ تيسير ”، إضافة إلى تخصيص قناتين منهما للراغبين في العودة للاشتراك بالبرنامج مرة أخرى، بناءً على طلبات عدد كبير من المشتركين ورغبتهم في إعادة الاشتراك بعد أن تعرفوا بشكل دقيق على مزايا ومميزات البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة.

وأوضحت الشركة أن أي مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة se.com.sa أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على أجهزة الهواتف الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد 920001100 أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب “العناية بالمشتركين” على تويتر، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب UFB#1001234567 إلى الرقم الموحد 500120.

وبشأن القنوات الخاصة بإعادة إدراج المشتركين في برنامج تيسير، قالت السعودية للكهرباء: إن أي مشترك يرغب في إعادة الاشتراك بالبرنامج، يُمكنه ذلك من خلال الموقع الالكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، مؤكدة أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج تيسير، بعد أن تعرفوا على مزايا البرنامج ومميزاته.

وأضافت الشركة أن عملية الخروج من برنامج تيسير أو إعادة الاشتراك لا يترتب عليها أي تكلفة مالية، لا سيما وأن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال من خلال سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.

خدمة الفاتورة الثابتة

أما المشتركين الذين تقل قيمة فواتيرهم عن 300 ريال أو تزيد على 3000 ريال، فيُمكنهم الاشتراك مباشرة في خدمة “الفاتورة الثابتة”، حسبما أعلنت السعودية للكهرباء.

وتتيح هذه الخدمة للمشترك تسديد مبلغ ثابت شهرياً لقيمة الفاتورة بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري؛ ليتم بعد مرور عام إجراء تصفية حساب الفاتورة.

من جانب آخر، أكدت “السعودية للكهرباء” التزامها بتوجيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة تقسيط المديونيات المتراكمة لجميع المشتركين في القطاع السكني خلال الفترة التي تسبق شهر يوليو لعام 2018، وذلك على ست دفعات شهرية بدايةً من فاتورة شهر أكتوبر القادم.

انتبه لهذا الرقم.. إنه الأهم

وعن كيفية حساب قيمة الاستهلاك، لفتت الشركة السعودية للكهرباء إلى أهمية التركيز على موصفته بالرقم الأهم في فاتورة الكهرباء وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدد قيمة الفاتورة.

وأوضحت الشركة أن كمية الاستهلاك يتم احتسابها بالشكل التالي: القراءة الحالية نطرح منها القراءة السابقة فرق القراءة ضرب معامل الضرب يساوي كمية الاستهلاك. مضيفة أن استهلاك الشريحة إذا تم ضربه في سعر الشريحة سيعطي قيمة الاستهلاك.