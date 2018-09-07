قبل مباراة الأخضر.. هل نصح ألفاريز مدرب بوليفيا؟

المواطن - مروة نبيل

أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، جيلبرت ألفاريز أنه لم يُقدم أي نصائح لمدرب المنتخب البوليفي قبل مباراة السعودية الودية، الاثنين المقبل.

وقال جيلبرت ألفاريز: “أمضيت أسبوعين في السعودية، وما زلت لم أعتد على فارق التوقيت.. لم أقدم أي نصائح لمدرب المنتخب، لأنني ما زلت لا أعرف اللاعبين بشكل واضح في السعودية، وما زلت لم أتأقلم على كرة القدم هنا”.

وكان المدير الفني المؤقت للمنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، الفنزويلي سيزار فارياس، قد اعتمد على اللاعبين المحليين في قائمة مباراة السعودية الودية، حيث اكتفى باستدعاء 4 محترفين فقط، ومن ضمنهم نجم الحزم جيلبرت ألفاريز.

وانضم جيلبرت ألفاريز صاحب الـ26 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال الميركاتو الأخير، قادمًا من صفوف خورخي ويلسترمان البوليفي، بعد تألقه الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدفًا خلال 26 مباراة.

ويحل المنتخب البوليفي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره السعودي، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.