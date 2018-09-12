قبل مباراة الفتح والوحدة.. التاريخ يُنصف النموذجي

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس، بمباراة الفتح والوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الوحدة في 10 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح النموذجي الذي تمكن من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، وخسر 3 مرات، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وكان آخر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على نظيره الوحدة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في شهر إبريل عام 2013، عندما فاز الفرسان بهدفين مقابل هدف، ثم حسم النموذجي 4 مباريات متتالية لصالحه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في هز شباك الوحدة بـ16 هدفًا، وهو نفس عدد الأهداف الذي استقبلتها شباك النموذجي من الفرسان في الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث النموذجي والفرسان عن أول فوز في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مشواره بالتعادل السلبي أمام القادسية، وهي نفس نتيجة الحزم والوحدة أيضًا.