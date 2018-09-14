قبل مباراة الفيصلي اليوم .. فوزير يؤازر النصر

المواطن - مروة نبيل

حرص المغربي محمد فوزير على دعم ومؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل مباراة الفيصلي اليوم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب محمد فوزير: “لا أنسى الجمهور النصراوي، الذي أُكِنّ له الحب والتقدير.. حظ موفق لأصدقائي في مباراة اليوم”، وتمنى اللاعب المغربي أن تكون خطوته الجديدة في صفوف فريق اتحاد طنجة موفقة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيصلي على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج محمد فوزير من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوروغواياني دانييل كارينيو، بعد التعاقد مع اللاعبين المميزين، ليرحل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى اتحاد طنجة المغربي.

وكان محمد فوزير قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2017، قادمًا من نادي الفتح الرباطي المغربي، لمدة ثلاث سنوات.