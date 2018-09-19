قبل مباراة النصر .. تكريم إلتون وستانوجيفيتش بجائزتي الأفضل

المواطن - محمد سمعه

نال كل من البرازيلي جوزيه إلتون نجم القادسية، والصربي ألكسندر ستانجوفيتش المدير الفني للقادسية، جائزتي أفضل لاعب ومدرب على الترتيب عن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض القادسية حاليًّا مباراة قوية أمام النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى القادسية إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم نادي الاتحاد بثلاثية دون رد.

يأمل نادي النصر في أن يحقق فوزه الثالث على التوالي بعد أن فاز على ناديي أحد والفيصلي في أول جولتين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.